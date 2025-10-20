Onde assistir Seattle Seahawks x Houston Texans na NFL hoje
Jogo encerra a semana 7 da NFL
O jogo entre Seattle Seahawks e Houston Texans começará às 23h (horário de Brasília) na segunda-feira, 20 de outubro. O jogo será o segundo da rodada dupla “Monday Night Football”, após o confronto entre Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers no início da noite.
Onde assistir Seahawks vs Texans hoje
Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Seahawks x Texans vivo no Disney + e também na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, a ESPN detém os direitos de transmissão do pacote “Monday Night Football” e será a emissora exclusiva do evento que encerra a semana 7.
O Seattle Seahawks começou bem a primeira temporada de Sam Darnold com a equipe. Eles entraram na Semana 7 empatados no topo da NFC Oeste com o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams, com todos os quatro times apresentando recordes de 4-2.
Os Seahawks tentarão permanecer lá enquanto se preparam para enfrentar o Houston Texans em uma batalha no “Monday Night Football”.
Os Texans têm apenas 2-3 na temporada até agora, mas venceram jogos consecutivos antes da semana de folga. A defesa de Houston está jogando em alto nível, enquanto CJ Stroud deu sinais de vida contra as fracas defesas do Tennessee Titans e do Baltimore Ravens em suas duas últimas partidas.