NFL

Onde assistir Seattle Seahawks x Houston Texans na NFL hoje

Jogo encerra a semana 7 da NFL

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Seattle Seahawks x Houston Texans Foto: Getty Images

O jogo entre Seattle Seahawks e Houston Texans começará às 23h (horário de Brasília) na segunda-feira, 20 de outubro. O jogo será o segundo da rodada dupla “Monday Night Football”, após o confronto entre Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers no início da noite.

Onde assistir Seahawks vs Texans hoje

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Seahawks x Texans vivo no Disney + e também na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, a ESPN detém os direitos de transmissão do pacote “Monday Night Football” e será a emissora exclusiva do evento que encerra a semana 7.

O Seattle Seahawks começou bem a primeira temporada de Sam Darnold com a equipe. Eles entraram na Semana 7 empatados no topo da NFC Oeste com o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams, com todos os quatro times apresentando recordes de 4-2.

Os Seahawks tentarão permanecer lá enquanto se preparam para enfrentar o Houston Texans em uma batalha no “Monday Night Football”.

Os Texans têm apenas 2-3 na temporada até agora, mas venceram jogos consecutivos antes da semana de folga. A defesa de Houston está jogando em alto nível, enquanto CJ Stroud deu sinais de vida contra as fracas defesas do Tennessee Titans e do Baltimore Ravens em suas duas últimas partidas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo Lions x Buccaneers na NFL hoje

Onde assistir 49ers x Falcons em jogo da NFL hoje

Em qual canal o jogo Broncos x Giants da NFL vai passar hoje?

Ao vivo: assistir Kansas City Chiefs x Las Vegas Raiders na NFL hoje (19/10/25)

Como assistir Jacksonville Jaguars e Kansas City na NFL hoje (06/10/25)

Como assistir Buffalo Bills x New England Patriots na NFL hoje (05/10/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes