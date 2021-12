Saiba quais são os jogos da semana 16 da NFL e onde assistir ao vivo

Rodada começa com o confronto entre Titans x 49ers , no Thursday Night Football.

A 16ª semana de jogos da temporada 2021/22 da NFL tem início nesta quinta-feira, 23/12. Serão 14 confrontos até a próxima segunda-feira, 27, onde nove partidas serão transmitidas na TV fechada através do grupo Disney. Confira a seguir quais são os jogos da semana 16 na NFl e onde assistir cada um deles ao vivo.

Programação da semana 16 com jogos da NFL

Mais uma semana da NFL vai começar na temporada 2021/22. Os destaques ficam por conta dos encontros entre Titans x 49ers, Packers x Browns e Patriots x Bills na rodada, prometendo grandes emoções aos torcedores do começo ao fim. É importante ressaltar que todos os três jogos tem transmissão ao vivo tanto pela televisão como por plataformas de streaming.

No domingo, os jogos começam na parte da tarde, seguindo até a noite com o Sunday Night. Por fim, a rodada fecha na segunda-feira, com o confronto entre Saints e Dolphins, a partir das dez e quinze da noite, também com transmissão.

Veja então abaixo todos os confrontos da rodada e onde assistir ao vivo cada um deles:

Quinta-feira, 23/12

Tennessee Titans x San Francisco 49ers – 22h20 (ESPN e Star+)

Sábado, 25/12

Green Bay Packers x Cleveland Browns – 18h30 (Fox Sports e Star +)

Arizona Cardinals x Indianapolis Colts – 22h15 (Fox Sports)

Domingo, 26/12

Atlanta Falcons x Detroit Lions – 15h

Minnesota Vikings x Los Angeles Rams – 15h

New York Jets x Jacksonville Jaguars – 15h

Philadelphia Eagles x New York Giants – 15h

New England Patriots x Buffalo Bills – 15h (ESPN e Star +)

Cincinnati Bengals x Baltimora Ravens – 15h (ESPN 2 e Star +)

Houston Texans x Los Angeles Chargers – 15h

Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers – 15h

Seattle Seahawks x Chicago Bears – 18h05

Las Vegas Raiders x Denver Broncos – 18h25 (ESPN 2)

Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers – 18h25 (ESPN e Star +)

Dallas Cowboys x Washington Football Team – 22h20 (ESPN e Star +)

Segunda-feira, 27/12

New Orleans Saints x Miami Dolphins – 22h15 (ESPN)

Como funciona a NFL?

Trinta e dois times compõem a NFL, o torneio mais exclusivo de futebol americano do mundo. Eles são divididos em duas conferências: AFC e NFC. Dentro destas conferências os clubes estão divididos em quatro ligas: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Nesta temporada, serão 18 rodadas na fase inicial, onde cada time entra em campo para jogar por 17 vezes cada. São seis jogos contra os outros três adversários da mesma divisão, quatro contra equipes de uma outra divisão mas da mesma conferência, quatro contra times de uma divisão de outra conferência, dois jogos das divisões restantes da mesma conferência e, por fim, uma partida contra a franquia que terminou a última temporada na mesma posição, mas na outra conferência.

Depois, o Wild Card tem início com as classificadas, seguindo, as finais de conferência até o Pro Bowl e, por fim, o Super Bowl, a grande final da NFL que é considerada um dos maiores eventos de esporte do mundo em fevereiro.

