Veja a programação dos jogos da NFL semana 10 e onde assistir

A temporada da NFL 2021/2022 segue acirrada e a partir desta quinta-feira, 11, as equipes dão início à semana 10. Serão 14 partidas até segunda-feira, 15, sendo que sete confrontos terão transmissão ao vivo da TV fechada brasileira. Veja abaixo quais os jogos da semana 10 da NFL que terão transmissão e qual o horário.

Programação de jogos da semana 10 da NFL

O kick off dá rodada começa com o confronto entre Baltimore Ravens x Miami Dolphins, no Thursday Night Football. As franquias se enfrentam na partida de abertura da semana 10 de jogos da NFL, com transmissão do Grupo Disney, donos dos direitos no Brasil, que exibe o embate pela ESPN e a plataforma streaming do Star+.

No domingo, 14, será um dia recheado de duelos pela liga. Ao todo, 12 confrontos ocorrem, sendo que quatro terão exibição da TV fechada brasileira, além do Sunday Night. Nas partidas da tarde, os jogos transmitidos serão: Browns x Patriots, Saints x Titans, Panthers x Cardinals, Seahawks x Packers e, por fim, Chiefs x Raiders.

Já na segunda-feira, 15, Rams x San Francisco 49ers fazem o confronto de encerramento dos jogos da semana 10 da NFL 2021/2022. A partida válida pelo Monday Night Football também terá cobertura do Grupo Disney no Brasil, mas pela ESPN e Star+. Veja então abaixo todos os confrontos da rodada e onde assistir ao vivo:

Quinta-feira, 11/11

Baltimore Ravens x Miami Dolphins – 22h20 (ESPN / Star+)

Domingo, 14/11

Atlanta Falcons x Dallas Cowboys – 15h

New Orleans Saints x Tennessee Titans – 15h (Fox Sports)

Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts – 15h

Cleveland Browns x New England Patriots – 15h (ESPN / Star+)

Buffalo Bills x New York Jets – 15h

Detroit Lions x Pittsburgh Steelers – 15h

Tampa Bay Buccaneers x Washington Football Team – 15h

Carolina Panthers x Arizona Cardinals – 18h05 (Fox Sports)

Minnesota Vikings x Los Angeles Chargers – 18h05

Philadelphia Eagles x Denver Broncos – 18h25

Seattle Seahawks x Green Bay Packers – 18h25 (ESPN / Star+)

Kansas City Chiefs x Las Vegas Raiders – 22h20 (ESPN / Star+)

Segunda-feira, 15/11

Los Angeles Rams x San Francisco 49ers – 22h15 (ESPN / Star+)

Onde assistir a NFL 2021/2022?

O Grupo Disney é o detentor dos direitos de transmissão da NFL no Brasil. O conglomerado divide os jogos entre os canais ESPN, Fox Sports e ESPN 2, além do streaming do Star+. Já todas as partidas podem ser acompanhadas pelo NFL Game Pass, plataforma da competição que exibe então todos os confrontos.

Para a semana 10, o grupo transmite cerca de sete jogos da NFL. São exibidos as partidas do Thursday Night, Sunday Night e Monday Night, que são as principais por rodada. Entretanto, as emissoras da Disney ainda fazem a transmissão de mais quatro confrontos do domingo, dia 14.

Como funciona a divisão de jogos da NFL?

A NFL é composta por 32 times divididos então em duas conferências: AFC e NFC. Dentro das conferências, os clubes estão divididos em quatro divisões cada: Norte, Sul, Leste e Oeste. Nesta rodada, eles realizam os jogos da semana 10 da NFL.

Tradicionalmente, cada equipe fazia 16 partidas na temporada regular, visto que descansa em uma semana. Mas a partir deste ano, o número de duelos será de 17 para cada time, totalizando 18 rodadas.

São seis jogos contra os outros três adversários da mesma divisão; quatro duelos contra equipes de uma outra divisão, mas da mesma conferência; quatro contra times de uma divisão de outra conferência; dois jogos das divisões restantes da mesma conferência; e, por fim, uma partida contra uma franquia que terminou a última temporada na mesma posição, mas na outra conferência.

