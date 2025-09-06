Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Holanda 2025

Classificatório para o GP da Itália de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Começou a 16ª etapa no Grande Prêmio da Itália e neste sábado, 6 de setembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Monza com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 11 horas, de Brasília. A qualificação para o GP da Holanda usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 10h.

Pista do GP da Itália

O Autódromo Nacional de Monza, conhecido como o “Templo da Velocidade” por suas longas retas e curvas rápidas, é outro circuito clássico que faz parte da Fórmula 1 desde seu início em 1950.

Quase todos os Grandes Prêmios da Itália foram realizados em Monza, exceto 1980, que foi em Ímola (as outras corridas de Ímola neste período foram realizadas sob o nome de Grande Prêmio de San Marino).

Monza foi construído em 1922 como o terceiro circuito construído especificamente para esse fim no mundo (e o mais antigo da Europa) e, como outros, tinha uma seção – o Oval de Monza – que apresentava curvas inclinadas. Após vários incidentes e fatalidades ao longo dos anos, foi desativado da F1 na década de 1960 e, embora essa parte do circuito ainda exista, não é mais usada para corridas.