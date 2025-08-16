UFC hoje 319: horário e onde assistir Chimaev x Du Plessis
O UFC 319 chega na cidade Chicago, Illinois, neste sábado, 16 de agosto, trazendo uma aguardada disputa de cinturão dos médios. O campeão dos médios Dricus Du Plessis tentará defender seu título pela terceira vez contra o astro invicto Khamzat Chimaev.
Onde assistir o UFC hoje?
O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC 319 começa às 19h (horário de Brasília), no sábado, 16 de agosto. O principal às 23h (horário de Brasília).
Chimaev x Du Plessis
O nada ortodoxo du Plessis (23-2) já teve alguns dos melhores lutadores do MMA frustrados, de Israel Adesanya a Robert Whittaker. Ele ataca com rapidez, tem um cardio intenso e possui um estilo de luta único.
Vencedor de onze lutas consecutivas, du Plessis quer adicionar o perigoso Chimaev à sua lista.
Chimaev (14-0) é conhecido por sufocar seus oponentes no primeiro round e finalizá-los rapidamente. Campeão de luta livre, “Borz” só saiu do primeiro round três vezes em sua carreira no UFC. Será que seu estilo intenso pode lhe render uma medalha de ouro?
O UFC 319 também contará com a estreia no octógono de Aaron Pico (13-4), multicampeão de wrestling e ex-promissor do Bellator. O lutador de 28 anos enfrenta Lerone Murphy (16-0-1), sexto colocado no ranking peso-pena do UFC.
CARD PRINCIPAL DO UFC hoje
Começa às 23h.
Peso médio (até 83,9 kg): Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – luta pelo cinturão
Peso pena (até 65,7 kg): Lerone Murphy x Aaron Pico
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Geoff Neal x Carlos Prates
Peso médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier x Michael Page
Peso mosca (até 56,7 kg): Tim Elliott x Kai Asakura
CARD PRELIMINAR
A partir das 19h.
Peso médio (até 83,9 kg): Baysangur Susurkaev x Eric Nolan
Peso médio (até 83,9 kg): Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk
Peso palha (até 52,1 kg): Jéssica Bate-Estaca x Lupita Godinez
Peso leve (até 70,3 kg): Chase Hooper x Alexander Hernandez
Peso leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Drakkar Klose
Peso mosca (até 56,7 kg): Karine Silva x Dione Barbosa
Peso mosca (até 56,7 kg): Alibi Idiris x Joseph Morales – final do TUF 33