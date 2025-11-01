Esporte

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 110 em Vegas

Steve Garcia e David Onama protagonizam a luta principal da noite

Escrito por Anny Malagolini
UFC 110 em Vegas Foto: gerada por IA

O Ultimate Fighting Championship (UFC) retorna ao seu antigo e familiar UFC Apex neste sábado, 1 de novembro, em Las Vegas. O card deste fim de semana apresenta 13 lutas, com destaque para o importante confronto entre Steve Garcia e David Onama na categoria peso-pena.

Em qual canal assistir o UFC hoje?

Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 17h (horário de Brasília), no sábado, 1 de novembr0. O principal às 20h (horário de Brasília).

A luta marca a estreia de Garcia e Onama como atração principal do evento, encerrando o 117º evento do UFC no APEX e o 260º evento realizado em Las Vegas desde 2001. É também o 753º evento da organização desde novembro de 1993 e o 37º deste ano. O UFC realiza um evento a cada fim de semana, exceto no Dia de Ação de Graças, antes de encerrar o calendário anual com dois eventos consecutivos em dezembro, incluindo o UFC 323 no dia 6 de dezembro na T-Mobile Arena.

CARD PRINCIPAL

Começa às 20h (de Brasília).

Peso pena (até 65,7 Kg): Steve Garcia x David Onama

Peso pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Ante Delija

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Themba Gorimbo

Peso pena (até 65,7 Kg): Isaac Dulgarian x Yadier del Valle

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Daniel Frunza

Peso casado (até 58,9 Kg): Allan Puro Osso x Cody Durden

CARD PRELIMINAR

A partir das 17h (de Brasília).

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Billy Elekana x Kevin Christian

Peso galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Chang Ho Lee

Peso médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Sedriques Dumas

Peso galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Norma Dumont

Peso palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Montserrat Ruiz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Philip Rowe x Seok Hyeon Ko

Peso palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Ariane Carnelossi

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Que horas vai ser a luta do Jhony e Xamuel no FMS hoje

Treino classificatório da fórmula 1 hoje: horário do GP do Brasil

Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo; veja programação e quando

Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do México

Grid de Largada da Fórmula 1 no México tem Norris na Pole Position

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 321 em Abu Dhabi

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes