UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 110 em Vegas

O Ultimate Fighting Championship (UFC) retorna ao seu antigo e familiar UFC Apex neste sábado, 1 de novembro, em Las Vegas. O card deste fim de semana apresenta 13 lutas, com destaque para o importante confronto entre Steve Garcia e David Onama na categoria peso-pena.

Em qual canal assistir o UFC hoje?

Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 17h (horário de Brasília), no sábado, 1 de novembr0. O principal às 20h (horário de Brasília).

A luta marca a estreia de Garcia e Onama como atração principal do evento, encerrando o 117º evento do UFC no APEX e o 260º evento realizado em Las Vegas desde 2001. É também o 753º evento da organização desde novembro de 1993 e o 37º deste ano. O UFC realiza um evento a cada fim de semana, exceto no Dia de Ação de Graças, antes de encerrar o calendário anual com dois eventos consecutivos em dezembro, incluindo o UFC 323 no dia 6 de dezembro na T-Mobile Arena.

CARD PRINCIPAL

Começa às 20h (de Brasília).

Peso pena (até 65,7 Kg): Steve Garcia x David Onama

Peso pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Ante Delija

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Themba Gorimbo

Peso pena (até 65,7 Kg): Isaac Dulgarian x Yadier del Valle

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Daniel Frunza

Peso casado (até 58,9 Kg): Allan Puro Osso x Cody Durden

CARD PRELIMINAR

A partir das 17h (de Brasília).

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Billy Elekana x Kevin Christian

Peso galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Chang Ho Lee

Peso médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Sedriques Dumas

Peso galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Norma Dumont

Peso palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Montserrat Ruiz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Philip Rowe x Seok Hyeon Ko

Peso palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Ariane Carnelossi