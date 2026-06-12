Concurso 2936 da Lotomania hoje: resultado de sexta-feira

A Lotomania 2936 pode pagar R$ 1,1 milhão nesta sexta-feira, 12 de junho, para quem acertar os 20 números sorteados pelas Loterias Caixa. O concurso será realizado a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado da Lotomania de hoje será divulgado após a extração oficial da Caixa. Para levar o prêmio principal, o apostador precisa marcar 50 números no volante e torcer para acertar as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania hoje

Confira o resultado da Lotomania 2936 após o sorteio: 00, 17, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 47, 54, 52, 57, 64, 66, 76, 78, 84, 85, 99

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Quando sai o resultado da Lotomania?

O resultado da Lotomania 2936 sai na noite desta quarta-feira, 10 de junho, logo após o sorteio das 20 dezenas. A extração começa a partir das 21h, no horário de Brasília.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Qual é o prêmio da Lotomania 2936?

O prêmio estimado da Lotomania 2935 é de R$ 500.000,00 para quem acertar os 20 números. O valor é uma estimativa e pode variar conforme a arrecadação total do concurso.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Como apostar na Lotomania?

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;

19 números;

18 números;

17 números;

16 números;

15 números;

ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Acompanhe nossas loterias.