Caixa faz sorteio Loteria Federal 5898 hoje; veja horário

Nesta quarta, 4 de setembro, a Caixa traz o sorteio da Loteria Federal 5898, com prêmios que vão de R$ 18 mil a R$ 500 mil. Veja o horário da extração.

Que horas sai a Loteria Federal hoje?

A Loteria Federal 5898 desta quarta-feira está prevista para correr às 19hrs e vai sortear cinco prêmios e uma quantia para cada bilhete. A ordem de premiação é do menor para o maior e pode chegar a R$ 500 mil.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ R$ 18 mil (1º sorteio); R$ 19 mil (2º sorteio); R$ 24 mil (3º sorteio); R$ 27 mil (4º sorteio); e R$ 500 mil (5º sorteio). Como determina a regra, o apostador vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

Mudança à vista: o próximo sorteio da federal não será no sábado por causa do feriado, e passará para sexta-feira, 6, no mesmo horário: 19 horas.