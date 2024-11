É hoje? Resultado da Loteria Federal 5916 e ganhadores

Neste sábado, 2 de novembro, é feriado do Dia de Finados e, por isso, a Caixa Econômica Federal alterou seu calendário e hoje não tem sorteio da loteria federal. Veja quando sai o resultado do concurso 5916.

Quando será o próximo sorteio da Loteria Federal?

O próximo sorteio da Loteria Federal, que será realizado neste sábado, foi marcado para quarta-feira, 6 de novembro. O concurso 5916 traz benefícios atrativos, que podem chegar a R$ 500 mil para o primeiro bilhete sorteado. A extração está marcada para as 19h, horário de Brasília, e seguirá o formato padrão de premiação da Loteria Federal, com prêmios distribuídos para diversas faixas de classificação. Assim, quem já adquiriu bilhetes para este sorteio deve ficar atento ao novo calendário.

A Caixa Econômica Federal sempre considera os feriados nacionais ao planejar os sorteios de suas loterias, pois há uma demanda menor de apostas nesses dias e, principalmente, por respeito às tradições de dados específicos, como o Dia de Finados.

Assim como a Loteria Federal, a Mega-Sena e a Lotofácil também tiveram seus sorteios suspensos devido ao feriado de Finados. Desta forma, o próximo concurso da Mega-Sena ocorrerá na terça-feira, 5 de novembro, com um prêmio acumulado de R$ 127 milhões que promete atrair diversos apostadores.

Já a Lotofácil volta a ter sorteio na segunda-feira, 4, completando o calendário normal da Caixa para uma semana. Com a paralisação temporária, os apostadores de ambas as modalidades terão mais tempo para registrar suas apostas e concorrer aos prêmios milionários.

Como funcionam os sorteios?

A Loteria Federal é uma das modalidades de jogo mais antigas e tradicionais do Brasil. Os sorteios ocorrem normalmente duas vezes por semana, nas quartas-feiras e nos sábados, e seguem um modelo diferente das loterias numéricas, como a Mega-Sena. Em vez de escolher números, os apostadores compram bilhetes com uma numeração já impressa, e a premiação é baseada no número completo sorteado.

Para o concurso 5916, na próxima quarta-feira, quem adquirir ingressos poderá concorrer a prêmios variados, além do grande prêmio de R$ 500 mil. Vale ressaltar que esta modalidade de aposta apresenta alta probabilidade de ganho, tornando-se uma opção atrativa para muitos apostadores.

Confira o sorteio da loteria federal do dia primeiro.