Extração de Natal: que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje? (24/12)

Para quem aposta em loterias, um grande prêmio de R$ 1,3 milhão pode sair ainda hoje, 24 de dezembro de 2022. A extração especial de Natal da Loteria Federal 5726 será mais cedo, assim como as demais loterias do dia.

O prêmio a ser pago no sorteio da Loteria Federal do dia 24 de dezembro é de R$ 1,3 milhão para o primeiro bilhete sorteado. Já no segundo, terceiro, quarto e quinto sorteio principal, o valor será de: R$ 15,5 mil; R$ 14 mil; R$ 13 mil; e R$ 12,227 mil, respectivamente.

Horário do sorteio da Loteria Federal na véspera de Natal

Por se tratar de um concurso especial e na véspera de Natal, o sorteio da Loteria Federal 5726 deste sábado será às 16 horas (de Brasília). O sorteio será no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista em São Paulo. Os apostadores conseguirão assistir o sorteio por meio de transmissão ao vivo no canal da Caixa no Youtube e no DCI em tempo real.

A loteria Federal de Natal 2022 terá duas séries e cada uma vai pagar cinco prêmios principais. Os bilhetes já são vendidos com os números definidos, mas os apostadores podem escolher qual querem adquirir.

Um bilhete custa R$ 100 mas é dividido em 10 frações que saem, cada uma, por R$ 10. Portanto, quem for comprar decide a quantidade de frações que vai obter.

Mas para definir isso, é importante que o comprador saiba que o prêmio da loteria Federal de Natal 2022 vale para o bilhete inteiro. Então, caso a aposta seja sorteada, o ganhador vai receber uma quantia de acordo com a quantidade de frações adquiridas.

Veja o último número sorteado na Loteria Federal.

Como ganhar prêmio do concurso 5726?

Além dos prêmios principais da loteria Federal de Natal 2021, existem também os prêmios derivados para os apostadores que marcam alguns números dos prêmio principais. São eles:

Um dos cinco números sorteados;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números;

A dezena final a umas das três dezenas anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio;

A unidade do primeiro prêmio.

Os sortudos têm até 90 dias corridos contados a partir da data de sorteio da loteria Federal de Natal 2021 prazo para fazer o resgate de prêmios. Em agências da Caixa os ganhadores conseguem receber qualquer quantia, mas se o valor bruto for de até R$ 1.903,98 também dá para sacar em casas lotéricas.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias