Hoje tem resultado da loteria federal 5841? Veja quando sai

O tradicional sorteio de quarta-feira, que traria o resultado da loteria Federal 5841, não será realizado hoje, 14 de fevereiro, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja quando será o próximo concurso da modalidade.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 5841?

Apostadores, hoje não tem sorteio da loteria federal, nem da Mega-Sena. Por causa do Carnaval, a federal 5841 sofreu alteração e será realizada no sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. O horário do sorteio do resultado será às 19 horas como sempre.

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 5841, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 18,3 mil, R$ 19 mil, R$ 24 mil, R$ 27 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.