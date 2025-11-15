Hoje tem resultado da Loteria Federal 6018 de sábado?

O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 500 mil.

O tradicional sorteio da loteria Federal de sábado não vai acontecer hoje, 15 de novembro, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja qual o próximo horário da extração da modalidade.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6019?

Hoje não tem sorteio da loteria federal, dia 15 de novembro de 2025, em virtude do feriado. Com isso, a próxima extração será realizada no dia 19 de novembro às 20 horas, novo horário estabelecido pela Caixa.

A Loteria Federal 6018 foi realizada na sexta-feira. Veja o resultado.

1º 050319 LOTERICA REIZINHO DA SORTE MOGI DAS CRUZES/SP R$ 500.000,00

2º 070770 PREDILETA LOTERIAS VINHEDO/SP R$ 35.000,00

3º 060609 LOTERICA SANTA ADELIA LTDA SANTA ADELIA/SP R$ 30.000,00

4º 009562 LOTERIA REALIZA SONHOS TM SERRA TALHADA/PE R$ 25.000,00

5º 057761 LOTERICA MARIANA BRASILIA/DF R$ 20.503,00

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6018, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.