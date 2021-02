Loteria Federal 5536: aposta do Rio Grande do Sul fatura R$ 500 mil

O prêmio de R$ 500 mil da Loteria Federal 5536 deste sábado (06) saiu para um bilhete de Ibiruba (RS). Além disso, outros bilhetes também foram premiados nas demais faixas de premiação.

Teve ganhador na Loteria Federal de hoje?

O bilhete 089316 da cidade de Ibiruba (RS) levou os R$ 500 mil do sorteio deste sábado.

Na segunda faixa de premiação, o prêmio de R$ 27 mil foi para o bilhete 036296.

Em seguida, na terceira faixa de premiação, o bilhete 017306 levou R$ 24 mil.

Logo após, na quarta faixa de premiação. o bilhete 080233 levou R$ 19 mil.

Por fim, na última faixa de prêmios, o bilhete 022214 levou R$ 18.329.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 089316 LOTERICA MINHA SORTE IBIRUBA/RS R$ 500.000,00 2 º 036296 LOTERIA VIP BRASILIA/DF R$ 27.000,00 3 º 017306 LOTERICA CENTRAL SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT R$ 24.000,00 4 º 080233 PE FERVENDO SAO PAULO/SP R$ 19.000,00 5 º 022214 LOTERICA CALESTINE BIRIGUI/SP R$ 18.329,00

Confira mais informações sobre o sorteio da Loteria Federal 5536.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio

Ficou interessado em apostar na Loteria Federal? O próximo sorteio da modalidade será na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, às 19h. Os apostadores podem fazer os jogos até uma hora antes do sorteio.

Para jogar, basta ir até uma casa lotérica e adquirir o seu bilhete. Não é possível escolher os números do jogo.