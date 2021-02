Loteria Federal 5537: aposta de Pelotas (RS) fatura R$ 27 mil

O prêmio de R$ 500 mil da Loteria Federal 5537 desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, saiu para um bilhete que não foi comercializado. Os números 034101 foram sorteados no prêmio principal, mas nenhum apostador levou a bolada.

O destaque foi para uma aposta de Pelotas (RS) que faturou R$ 27 mil na segunda faixa de prêmios do sorteio. Nas demais faixas de premiação do sorteio, a modalidade lotérica pagou diversos prêmios.

Teve ganhador na Loteria Federal de hoje?

Veja todos os bilhetes que foram premiados na Loteria Federal 5537.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 034101 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 500.000,00 2 º 015179 BOSENBECKER BOHM E CIA LTDA PELOTAS/RS R$ 27.000,00 3 º 005023 LAGO AZUL LOTERIAS JUNDIAI/SP R$ 24.000,00 4 º 038750 LOTERICA TAQUARI ALTO TAQUARI/MT R$ 19.000,00 5 º 055186 BALDIN LOTERIAS SANTA BARBARA D’OESTE/SP R$ 18.329,00

Para conferir a lista completa de bilhetes premiados desta extração clique aqui.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Confira mais informações sobre o sorteio da Loteria Federal 5537.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio

Ficou interessado em apostar na Loteria Federal? O próximo sorteio da modalidade será no sábado, dia 13 de fevereiro, às 19h. Os apostadores podem fazer os jogos até uma hora antes do sorteio.

Para jogar, basta ir até uma casa lotérica e adquirir o seu bilhete. Não é possível escolher os números do jogo.