Loteria Federal 5540: aposta feita em São Paulo fatura R$ 500 mil

No resultado Loteria Federal 5540 deste sábado, dia 20 de fevereiro, o prêmio máximo de R$ 500 mil saiu para o bilhete 035090 de Itatiba (SP). Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

O sorteio do concurso foi realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Confira mais detalhes sobre o sorteio da Loteria Federal 5540 de hoje por aqui.

Resultado da Loteria Federal 5540

Confira a seguir o rateio dos bilhetes que foram premiados nas cinco faixas de premiação da Loteria Federal 5540

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 035090 LOTERICA DOURADA ITATIBA/SP R$ 500.000,00 2 º 023696 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 27.000,00 3 º 015455 KASSOUF LOTERIAS AMPARO/SP R$ 24.000,00 4 º 036750 CABRAL LOTERICO CURITIBA/PR R$ 19.000,00 5 º 030104 LOTERICA SAO JORGE CACERES/MT R$ 18.329,00

Confira a lista do bilhetes premiados no resultado da Loteria Federal 5540 por aqui.

Os ganhadores da Loteria Federal 5540 podem retirar os prêmios de duas maneiras. Primeiro, se a aposta ganhadora tenha um valor bruto de R$ 1.903,98, a movimentação só pode ser feita em uma Agência da Caixa. Caso o valor do prêmio seja menor, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Quando são os sorteios da Federal?

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas e sábados a partir das 19h. O próximo sorteio do concurso será na quarta-feira, dia 24 de fevereiro. As apostas podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio.

Os bilhetes da Loteria Federal são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes, saindo por R$ 4 cada. O valor do prêmio da varia dependendo da quantidade de frações compradas.