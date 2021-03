Loteria Federal 5545 sorteia R$ 500 mil na próxima quarta-feira (10/03)

A Loteria Federal 5545 da próxima quarta-feira, dia 10 de março, pode entregar um prêmio de R$ 500 mil na faixa principal do sorteio. As apostas podem ser compradas em lotéricas ou com um vendedor ambulante até às 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Os bilhetes da Loteria Federal 5545 já são impressos com uma combinação de números e, portanto, não é possível criar outra. Além disso, são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes, saindo por R$ 4 cada.

Que horas é o sorteio da Loteria Federal?

O sorteio da loteria Federal de hoje está previsto para começar às 19h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Diferente das demais modalidades lotéricas, o resultado do concurso não é transmitido ao vivo, mas gravado e disponibilizado no canal Caixa do YouTube.

Como saber se o bilhete da Federal está premiado?

Na loteria Federal dá para ganhar de diversas maneiras, além de acertar a combinação de um dos cinco sorteios dos prêmios principais. Fatura quem tiver:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, sendo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Entretanto, o valor do prêmio da loteria Federal varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Então quem tiver apenas uma fração do bilhete, receberá um décimo do prêmio.

Qual é a probabilidade de ganhar na Federal?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil. Já, para os prêmios derivados, a probabilidade é de uma em 4,78.