Loteria Federal 5608: prêmio de R$ 500 mil sai para bilhete de São Paulo

Um bilhete de Rio Claro, em São Paulo, foi o último da loteria Federal concurso 5608 sorteado neste sábado, 23 de outubro, e ganhou o prêmio de R$ 500 mil. Ainda foram premiados outras quatro apostas com as demais quantias principais da modalidade.

Resultado da Loteria Federal 5608

Confira o números dos cinco bilhetes da loteria Federal 5608:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 085559 BRUNELLI LOTERIAS RIO CLARO/SP R$ 500.000,00 2 º 049025 LOTEBRAS LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 27.000,00 3 º 037505 AMIGOS DA SORTE ITAJAI/SC R$ 24.000,00 4 º 039090 LOTERICA JAIARA ANAPOLIS/GO R$ 19.000,00 5 º 031850 LOTERICA MERLIN NHANDEARA/SP R$ 18.329,00

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio da loteria Federal concurso 5608 os apostadores devem ir até uma agência da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

O sorteio do concurso 5609 da loteria Federal está previsto para quarta-feira (27), a partir das 19h (horário de Brasília), e o prêmio estimado é de R$ 500 mil. Os apostadores conseguem comprar o bilhete do concurso até às 18 horas do dia do sorteio em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.