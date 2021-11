Loteria Federal 5614: bilhete de MG ganha prêmio de R$ 1,3 milhão

A loteria Federal concurso 5614 foi sorteada neste sábado, 13 de novembro, e premiou um bilhete de Santa Luzia, em Minas Gerais, com R$ 1,3 milhão. O evento foi realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Além disso, a modalidade também sorteou outras quatro apostas que faturaram, cada uma, um dos outros prêmios principais.

Resultado da Loteria Federal 5614

Confira o números dos cinco bilhetes premiados na loteria Federal 5614:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 041990 MEGA SORTE LOTERIAS SANTA LUZIA/MG R$ 1.350.000,00 2 º 089203 RICO LOTERIAS BENTO GONCALVES/RS R$ 15.500,00 3 º 014541 ELDORADO LOTERIAS SAO BERNARDO DO CAMPO/SP R$ 14.000,00 4 º 007325 LOTERICA DA PRACA PRESIDENTE PRUDENTE/SP R$ 13.000,00 5 º 012753 LOTERICA PROGRESSO LTDA ME SAO PAULO/SP R$ 12.227,00

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio da loteria Federal concurso 5614 os apostadores devem ir até uma agência da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio da loteria Federal 5614. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

O próximo sorteio da loteria Federal está previsto para quarta-feira, 17 de novembro, e o prêmio estimado é de R$ 500 mil para o último bilhete sorteado. Os apostadores conseguem comprar a aposta do concurso 5615 até às 18 horas do dia do sorteio em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.