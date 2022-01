Loteria Federal 5630: bilhete de São Paulo ganha prêmio de R$ 1,3 milhão

O sorteio da loteria Federal 5630 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Foto: arquivo

O prêmio de R$ 1,3 milhão da loteria Federal concurso 5630 saiu para um bilhete da capital de São Paulo. O sorteio da extração mensal milionária foi realizado neste sábado, 15 de janeiro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além disso, outras quatro apostas conseguiram faturar as demais quantias principais de : R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil.

Resultado da Loteria Federal 5630

Confira o números dos cinco bilhetes premiados na loteria Federal 5630:

1º prêmio de R$ 1,3 milhão – 32255 | NATANAEL MORAES DA SILVA em SAO PAULO/SP

2º prêmio de R$ 15,5 mil – 52523 | LOTERICA ROCHA em BAGE/RS

3º prêmio de R$ 14 mil – 67782 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO em SAO PAULO/SP

4º prêmio de R$ 13 mil – 75953 | LOTERICA MANDACARU em MARINGA/PR

5º prêmio de R$ 12,2 mil – 00037 | LOTERICA 36 em ARARAQUARA/SP

O evento foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Como receber o prêmio da loteria?

Para receber o prêmio da loteria Federal concurso 5630 os apostadores devem ir até uma agência da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prêmio é concedido a quem acerta em cinco casos:

– A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

– Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

– A unidade do primeiro prêmio.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio da loteria Federal 5630.

Próximo sorteio

Na quarta-feira, 19 de janeiro, ocorre o sorteio da loteria Federal concurso 5631 e o prêmio estimado é de R$ 500 mil. O sorteio está previsto para às 19h (horário de Brasília) e os apostadores conseguem comprar a aposta em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.

O apostador pode conferir o resultado da loteria federal sempre às quartas e aos sábados no DCI em tempo real.