Loteria Federal 5633: prêmio de R$ 500 mil sai para bilhete de São Paulo

Um bilhete de Rio Claro, em São Paulo, foi premiado nesta quarta-feira, 26 de janeiro, na loteria Federal 5633 com R$ 500 mil. No sorteio, outras quatro apostas também foram premiadas com as demais quantias menores de: R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Resultado da Loteria Federal 5633

Confira o números dos cinco bilhetes premiados na loteria Federal 5633:

1º prêmio de R$ 500 mil – 96915 | LOTERICA CERVEZON em RIO CLARO/SP

2º prêmio de R$ 27 mil – 80005 | LOTERICA SUPER JK EIRELI em SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

3º prêmio de R$ 24 mil – 95741 | LOTERICA ITAOCARA em ITAOCARA/RJ

4º prêmio de R$ 19 mil – 13860 | LOTERIA BRASIL em PRAIA GRANDE/SP

5º prêmio de R$ 18, 3 mil – 62096 | LOTERICA CORGUINHO em CORGUINHO/MS

O evento foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Como receber o prêmio da loteria?

Para receber o prêmio da loteria Federal concurso 5633 os apostadores devem ir até uma agência da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prêmio é concedido a quem acerta em cinco casos:

– A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

– Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

– A unidade do primeiro prêmio.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio da loteria Federal 5633.

Próximo sorteio

No sábado, 29 de janeiro, ocorre o sorteio da loteria Federal concurso 5634 e o prêmio estimado é de R$ 500 mil. O sorteio está previsto para às 19h (horário de Brasília) e os apostadores conseguem comprar a aposta em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.

O apostador pode conferir o resultado da loteria federal sempre às quartas e aos sábados no DCI em tempo real.