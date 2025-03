Saiu Loteria Federal 5951: resultado do sorteio de sábado (22/03/25)

O concurso da Loteria Federal 5951 será realizado na noite deste sábado, 22 de março de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Veja os números sorteados e confira se você foi um dos premiados.

Resultado da Loteria Federal 5951 hoje (19/03/2025)

Os bilhetes premiados do concurso 5951 foram:

Prêmio Bilhete Sorteado Valor do Prêmio

1º Prêmio 75802 R$ 1,3 milhão

2º Prêmio 36657 R$ 40 mil

3º Prêmio 39992 R$ 30 mil

4º Prêmio 44698 R$ 20 mil

5º Prêmio 71704 R$ 17,3 mil

Onde foram vendidos os bilhetes premiados?

Os bilhetes vencedores do concurso 5951 da Loteria Federal foram vendidos em diferentes estados do Brasil. Veja as cidades contempladas:

1º prêmio – [Cidade/UF]

2º prêmio – [Cidade/UF]

3º prêmio – [Cidade/UF]

4º prêmio – [Cidade/UF]

5º prêmio – [Cidade/UF]

Como jogar na Loteria Federal?

A Loteria Federal funciona de maneira simples: o apostador compra um bilhete numerado, que pode ser adquirido inteiro ou em frações. Quanto mais frações adquiridas, maior a fatia do prêmio caso o bilhete seja sorteado. Os sorteios acontecem às quartas-feiras e aos sábados.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5951 ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando:

– Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

– A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

– A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal?

Os prêmios podem ser retirados de acordo com o valor ganho:

Até R$ 2.259,20 – Pode ser sacado em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa.

Acima desse valor – Deve ser resgatado exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.

Valores acima de R$ 10.000,00 – O pagamento ocorre após dois dias úteis da solicitação.

Quando é o próximo sorteio da Loteria Federal?

O próximo concurso da Loteria Federal será realizado na quarta-feira, 26 de março de 2025. O prêmio principal estimado é de R$ 500 milhões. Os bilhetes podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com revendedores autorizados.

