Loteria Federal 5955: resultado do bilhete com prêmio de R$ 500 mil

Loteria Federal 5955: resultado do bilhete com prêmio de R$ 500 mil

Cinco extrações da Loteria Federal 5955 será realizada nesta tarde, dia 5, e um dos ganhadores vai receber o prêmio de R$ 500 mil. O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e atualizado ao vivo a partir das 19h.

Resultado da Loteria Federal 5955

Confira o números dos cinco bilhetes da loteria Federal 5955:

xxxxx – 1º Prêmio de R$ 500 mil

xxxxx – 2º Prêmio de R$ 27 mil

xxxxx – 3º Prêmio de R$ 24 mil

xxxxx – 4º Prêmio de R$ 19 mil

xxxxx – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 5955 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio da loteria Federal 5621. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

O sorteio da loteria Federal concurso 5956 está previsto para quarta-feira, 9 de abril, a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio estimado é de R$ 500 mil. Os apostadores conseguem comprar o bilhete do concurso até às 18 horas do dia do sorteio em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.

Acompanhe por aqui tudo sobre a Loteria Federal