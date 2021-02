Ficar milionário com a loteria Federal pode ser ainda mais fácil neste sábado, dia 13. A partir das 19h, as Loterias Caixa realiza o sorteio do concurso 5538, especial da Milionária Federal que entrega o prêmio de R$ 1,350 milhão .

Para concorrer, os apostadores podem comprar o bilhete da modalidade em casas lotéricas ou com vendedor ambulante até às 18h (horário de Brasília). O sorteio, realizado no Espaço Loterias Caixa, Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, será gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Caixa.

Como funciona a Milionária Federal?

A Milionária Federal funciona da mesma maneira que os concursos regulares da loteria Federal. Esse sorteio especial é realizado mensalmente e entrega a bolada de R$ 1,350 milhão.

Além do prêmio principal, são sorteados outros quatro de menor valor:

2 º bilhete – R$ 15,5 mil

3º bilhete – R$ 14 mil

4º bilhete – R$ 13 mil

5º bilhete – R$ 12,227 mil

O valor cheio vai para o apostador que tiver o bilhete completo com as dezenas do resultado do concurso especial da loteria Federal. Já quem tiver frações do bilhete, receberá o prêmio de acordo com a quantidade de frações adquiridas.

Com quantos números marcados ganha na loteria Federal?

Na loteria Federal dá para ganhar de diversas maneiras, além de acertar todos os números de um dos cinco bilhetes que faturam os prêmios principais. Dessa forma, ganha quem marca:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes com números que tenham a dezena final a umas das 3 anteriores ou posteriores à do número sorteado para o 1º prêmio;

A unidade do primeiro prêmio;

Quanto custa o bilhete da loteria Federal?

O bilhete da loteria Federal é dividido em 10 frações e pode se comprado inteiro ou parcialmente. Cada fração sai por R$ 4 e o bilhete completo por R$ 40.

Qual é a chance de acertar a Milionária Federal?

A chance de acertar o resultado da Milionária Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 90 mil. A probabilidade é maior que nos concursos regulares da loteria Federal – uma em 100 mil.

Já, para os prêmios derivados, a probabilidade é de, assim, uma em 4,78.