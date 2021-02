Loteria Federal 5541 tem prêmio de R$ 500 mil nesta quarta-feira (24/02)

A bolada de R$ 500 mil da loteria Federal, concurso 5541, pode sair nesta quarta-feira para os apostador sortudo que tiver o bilhete com a combinação sorteada. Além do prêmio principal, a modalidade tem outros quatro nos valores de: R$27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

A partir das 19h, a Caixa divulgará o resultado dos cinco sorteios que também entregam valores de prêmios derivados dos principais. Para concorrer aos R$ 500 mil, os bilhetes podem ser comprados até às 18h.

O evento ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O sorteio da loteria Federal será gravado e divulgado depois no canal Caixa do YouTube.

Como jogar na loteria Federal?

Para jogar na loteria Federal, os apostadores precisam comprar um bilhete em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes. Ou seja, essa modalidade não permite apostar online já que as apostas com as combinações numéricas são impressas com antecedência.

Um bilhete custa R$ 40, sendo dividido em 10 frações de R$ 4 cada. Dá para adquirir quantas frações quiser ou estiver disponível no momento da compra.

Contudo, vale destacar que se o bilhete for premiado, o jogador receberá de acordo com a quantidade de frações adquiridas. Se tiver apenas uma fração da loteria Federal 5541, o valor para regaste será de um décimo do prêmio e assim por diante.

Como saber se ganhei?

Se a combinação das dezenas do bilhete não sair em nenhum dos cinco sorteios da loteria Federal, ainda é possível receber prêmios derivados menores acertando:

A unidade do primeiro prêmio;

Um dos cinco números sorteados;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, sendo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A chance de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil. Já, para os prêmios derivados, a probabilidade é de uma em 4,78.