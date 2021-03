O próximo concurso da loteria Federal será realizado no sábado, 13/3, e sorteia o prêmio especial de R$ 1,35 milhão . Além disso, outros quatro prêmios principais, menores, também serão entregues para as apostas que tiverem a combinação exata de números.

Todo mês, a modalidade tem um concurso especial Milionária Federal que entrega um prêmio milionário. Os bilhetes, divididos em 10 frações, podem ser compradas em lotéricas ou com um vendedor ambulante até às 18h (horário de Brasília) por R$ 4 cada parte.

Para apostar, o apostador deve escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes.

Último sorteio da loteria Federal

No último sorteio da loteria Federal, realizado hoje (10), concurso 5545, uma aposta de Campo Azul, em Minas Gerais, foi a grande premiada com o R$ 500 mil. Os outros prêmios principais saíram em: Divinópolis (MG), o valor de R$ R$ 27 mil; São Luiz Gonzaga (RS), o valor de R$ 24 mil; São Carlos (SP), o valo de R$ 19 mil; e São Paulo capital, o valor de R$ 18.329 mil.

1º Bilhete – 098441

2º Bilhete – 031203

3º Bilhete – 070806

4º Bilhete – 095056

5º Bilhete – 082510

Que horas é o sorteio da loteria Federal?

O sorteio da loteria Federal está previsto para começar às 19h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Diferente dos outros jogos lotéricos, a Caixa não transmite o sorteio ao vivo e pode ser acompanhado pelo Youtube.

Como saber se o bilhete da Federal está premiado?

Na loteria Federal dá para ganhar de diversas maneiras, além de acertar a combinação de um dos cinco sorteios dos prêmios principais. Dessa forma, fatura quem tiver:

Um dos cinco prêmios principais;

A milhar, a centena, e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior.

A unidade do primeiro prêmio.

Entretanto, o valor do prêmio da loteria Federal varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Então quem tiver apenas uma fração do bilhete, receberá um décimo do prêmio.

