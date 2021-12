Loteria Federal de Natal 2021: bilhete de São Paulo ganha R$ 2,7 milhões

Um bilhete da capital de São Paulo foi premiado no resultado da loteria Federal de Natal 2021 e ganhou R$ 2,7 milhões. O sorteio do concurso 5625 foi realizado nesta sexta-feira, 24 de dezembro, e teve duas séries.

Foram sorteados ao todo cinco apostas e quatro ganharam os seguintes prêmios: R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil. O evento foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube.

Resultado da Loteria Federal de Natal 2021

Confira o números dos bilhetes premiados na loteria Federal de Natal 2021 sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo:

1ª série

1º prêmio de R$ 500 mil – 78158 | BIXIGA LOTERIAS em SAO PAULO/SP

2º prêmio de R$ 27 mil – 75563 | LOTERICA CONCEICAO em PORTO ALEGRE/RS

3º prêmio de R$ 24 mil – 48743 | DROGARIA CARBELL em SAO JOAO DO MANTENINHA/MG

4º prêmio de R$ 19 mil – 77843 | LOTERICA MENDES em ESTIVA/MG

5º prêmio de R$ 18, 3 mil – 37004 | TALISMA em SAO PAULO/SP

2ª série

1º prêmio de R$ 500 mil – 78158 | BIXIGA LOTERIAS em SAO PAULO/SP

2º prêmio de R$ 27 mil – 75563 | LOTERICA CONCEICAO em PORTO ALEGRE/RS

3º prêmio de R$ 24 mil – 48743 | LOTEROX no RIO DE JANEIRO/RJ

4º prêmio de R$ 19 mil – 77843 | CANTINHO DA SORTE em SAO PAULO/SP

5º prêmio de R$ 18, 3 mil – 37004 | EDNA APARECIDA ARANDAS E CIA LTDA em JUREMA/PE

Como receber o prêmio da loteria?

Os prêmios da loteria Federal de Natal 2021 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

Na próxima sexta-feira, 31 de dezembro, está previsto o sorteio da loteria Federal concurso 5626 a partir das 16h (horário de Brasília) que tem o prêmio estimado em R$ 500 mil. Os bilhetes serão sorteados a partir das 16h (horário de Brasília) e os apostadores conseguem comprar a aposta em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.

O apostador pode conferir o resultado da loteria federal sempre às quartas e aos sábados no DCI em tempo real.