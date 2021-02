Federal Especial de Natal 2021: saiba como funciona o sorteio especial

A Federal é um tipo de jogo lotérico mais antigo das Loterias Caixa que ainda segue sorteando diversos prêmios toda semana. Em dezembro, a modalidade sempre tem a edição Federal Especial de Natal que entrega um prêmio milionário e, neste ano, não será diferente.

No concurso, os apostadores concorrem ao mesmo prêmio milionário já sorteado uma vez por mês na Milionária Federal. Contudo, no último mês do ano, a extração especial ganha o nome de Especial de Natal.

Em 2020, foram realizados os sorteios de duas séries que entregaram, cada, o prêmio de R$ 1,350 milhão, somando R$ 2,7 milhões. O valor corresponde apenas ao do primeiro bilhete sorteado em cada uma, definido como o principal.

Qual será o prêmio da Federal Especial de Natal 2021?

O prêmio da loteria Federal Especial de Natal ainda não foi informado. Mas, de acordo com a Caixa, não será menor que o do último sorteio.

Dessa forma, o prêmio se mantém em R$ 1,350 milhão para o primeiro bilhete sorteado. Já no segundo, terceiro, quarto e quinto sorteio principal, o valor será de: R$ 15,5 mil; R$ 14 mil; R$ 13 mil; e R$ 12,227 mil, respectivamente.

Como funciona a loteria Federal de Natal?

A loteria Federal Especial de Natal funciona da mesma maneira que os concursos regulares da modalidade. A única diferença é a probabilidade de ganhar, pois ela aumenta.

No sorteio especial, a chance de um apostador conseguir a bolada é de uma em 90 mil. Nos concursos regulares, fica mais difícil sendo de uma em 100 mil.

Como jogar na Federal Especial?

Para jogar na loteria Federal Especial de Natal, os apostadores podem comprar um bilhete ou partes dele. Cada bilhete, que sai por R$ 40, tem 10 frações e cada uma custa R$ 4.

Contudo, o valor do prêmio varia de acordo com o número de frações adquiridas. Ou seja, se o jogador tiver apenas uma parte do bilhete premiado, vai receber um décimo do valor.

Mas se a mesma pessoa tiver o bilhete completo da Federal de Natal, ganha o prêmio cheio.

Quantos números tem que acertar para ganhar na Federal?

Para ganhar o prêmio principal da loteria Federal Especial de Natal, o jogador precisa acertar todos os números sorteados no primeiro concurso. O mesmo vale para o segundo, terceiro, quarto e quinto sorteio.

Entretanto, existem prêmios derivados das faixas menores para quem marca por aproximação dos números. Para faturar, é necessário acertar:

A unidade do primeiro prêmio;

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números dos cinco sorteios;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas dos 3 números anteriores ou posteriores à dezena do sorteado para o 1º prêmio;

Que dia será o sorteio do concurso especial?

Até o momento, a Caixa não informou a data do sorteio da loteria Federal Especial de Natal de dezembro deste ano, 2021. Contudo, a extração, assim como nos anos anteriores, pode ser realizada próximo a data do natal, dia 24.