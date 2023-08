Que horas sai o sorteio da loteria federal de hoje (05/08/23)

Mais um sábado com os tradicionais concursos das loterias da Caixa Econômica Federal. A extração do concurso 5786, dia 5 de agosto, será atualizada em tempo real no DCI, então veja o qual o horário do sorteio da Loteria Federal hoje e das outras modalidades.

Qual o horário do sorteio da Loteria Federal de sábado?

O sorteio da Loteria Federal de sábado, dia 5 de agosto, concurso 5786, será realizado a partir das 19 horas (horário de Brasília). Os apostares podem acompanhar a extração pelo Youtube e no DCI.

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ R$ 18 mil (1º sorteio); R$ 19 mil (2º sorteio); R$ 24 mil (3º sorteio); R$ 27 mil (4º sorteio); e R$ 500 mil (5º sorteio). Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal deste sábado é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.

