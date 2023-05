Mais um sorteio do mês e o prêmio máximo é de R$ 500 mil pode sair hoje no resultado da loteria Federal 5767 de quarta – 24/05/2023. Os ganhadores serão revelados a partir das 19h (horário de Brasília) pelas Loterias Caixa. Acompanhe o sorteio em tempo real no youtube.

– 1º Prêmio de R$ 500 mil

– 2º Prêmio de R$ 27 mil,

– 3º Prêmio de R$ 24 mil

– 4º Prêmio de R$ 19 mil

– 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da loteria Federal concurso 5766

Os prêmios da loteria Federal 5767 dessa quarta-feira vão de R$ 18,3 mil a R$ 500 mil.

Como saber se o bilhete da Federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5767 ganha um dos prêmios principais.

Além disso, dá para ganhar nas loterias da Caixa acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado da Federal 5766 (20/05/23)

12955 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

97894 – 2º Prêmio de R$ 27 mil,

85445 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

54667 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

98909 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da Federal 5765 (17/05/23)

33770 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

63511 – 2º Prêmio de R$ 27 mil,

96610 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

13902 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

68410 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da Federal 5764 (13/05/23)

15553 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão

46292 – 2º Prêmio de R$ 15,5 mil

62555 – 3º Prêmio de R$ 14 mil

36827 – 4º Prêmio de R$ 13 mil

19717 – 5º Prêmio de R$ 12,2 mil

Resultado da Federal 5763 (10/05/23)

45261 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

29512 – 2º Prêmio de R$ 27 mil,

97258 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

86239 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

02040 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da Federal 5762 (06/05/23)

15030 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

15777 – 2º Prêmio de R$ 27 mil,

80841 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

48964 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

78678 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Premiação do resultado da Federal hoje

O prêmio do resultado da loteria Federal concurso 5767 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Loteria Federal em 2023 é destinada a cinco modalidades da extração. Os apostadores podem ganhar as seguintes quantias no concursos regulares: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Mas anota aí que, uma vez por mês, a Caixa realiza a extração mensal milionária que pagas os prêmios de: R$ 1,3 milhão, R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil. Os bilhetes que não saírem no resultado da loteria Federal também podem faturar.

Além dos cinco prêmio principais, dá para ganhar acertando: um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; a dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.