Resultado da Loteria Federal 5845 de sábado (02/03/2024)

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado da loteria Federal 5845 de sábado. O prêmio deste dia 2 de março pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real.

Confira os números do sorteio da federal hoje:

- 1º Prêmio de R$ 500 mil

- 2º Prêmio de R$ 27 mil

- 3º Prêmio de R$ 24 mil

- 4º Prêmio de R$ 19 mil

- 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da loteria Federal 5845 hoje

Os prêmios da loteria Federal 5845 são de R$ 1,3 milhão, R$ 1,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil.

Acompanhe os resultados das loterias.

Como saber se o bilhete da federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5845 ganha um dos prêmios principais. Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Federal 5844

24930 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

69140 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

23062 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

81438 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

05187 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Números do concurso 5843

23309 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

56340 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

51701 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

67539 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

35868 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Últimos números sorteados 5842

19110 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

01955 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

23519 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

11237 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

67104 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Dezenas do sorteio da federal 5841

17178 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

06102 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

55733 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

43185 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

92259 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Confira os números do sorteio da federal 5840

76997 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

97026 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

92206 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

13068 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

63713 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Dezenas do sorteio da federal 5839

11632 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

57822 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

23137 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

12365 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

84518 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Como receber o prêmio do resultado da loteria federal 5845

Lotéricas - agência brasil

O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal concurso 5845 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.