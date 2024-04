Resultado da loteria federal 5859 de sábado (20/04/2024)

Chegou a hora de novo sorteio. Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje com o resultado da loteria Federal 5859 de sábado. O prêmio do dia 20 de abril pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real no youtube, marcado para as 19 horas.

Confira os números do sorteio da federal hoje:

34691 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

04210 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

65234 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

47521 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

06923 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Como saber se o bilhete da federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5859 ganha um dos prêmios principais.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Dezenas do sorteio da federal 5858

67610 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

41402 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

44861 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

20991 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

68375 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Dezenas da loteria federal 5857

76714 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

27969 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

03880 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

41316 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

23142 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Federal de quarta-feira

48233 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

22345 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

16987 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

72841 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

23672 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Federal 5855

24091 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

95694 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

91236 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

85526 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

19914 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Dezenas do sorteio da federal 5854

47007 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

25806 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

99009 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

45868 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

23224 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Confira os números do sorteio da federal 5852

14745 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

36202 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

19429 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

54383 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

21709 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Receber o prêmio do resultado da loteria federal 5859

O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal concurso 5859 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.