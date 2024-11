Resultado da loteria federal 5921 de sábado e ganhadores (23/11/2024)

Neste sábado, 23 de novembro, a Caixa Econômica Federal divulga o aguardado resultado da Loteria Federal 5921. O prêmio, que pode chegar a R$ 1,3 milhão, será sorteado a partir das 19h, e os apostadores podem conferir o ganhador em tempo real para descobrir quem será o grande sortudo do dia.

Confira os números do sorteio do resultado da loteria federal hoje:

13540 – 1º Prêmio de R$ 1.350.000,00

29665 – 2º Prêmio de R$ 15.500,00

77739 – 3º Prêmio de R$ 14 mil

89465 – 4º Prêmio de R$ 13 mil

41962 – 5º Prêmio de R$ 12,2 mil

Como saber se o bilhete da federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado do concurso 5920

34503 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

85325 – 2º Prêmio de R$ 27 mil

94559 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

04296 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

91984 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da loteria federal 5919

26609 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

92517 – 2º Prêmio de R$ 27 mil

09012 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

50795 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

29199 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado 5918

34550 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

23182 – 2º Prêmio de R$ 27 mil

66028 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

37537 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

77136 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Loteria Federal 5916

24695 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

77171 – 2º Prêmio de R$ 27 mil

84732 – 3º Prêmio de R$ 24

65102 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

82980 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Concurso 5914

48966 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

66491 – 2º Prêmio de R$ 27 mil

31106 – 3º Prêmio de R$ 24

73263 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

41223 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Como receber o resultado da loteria federal 5921

O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal 5921 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Dicas Importantes:

Conferência dos Resultados: Sempre verifique os números sorteados nos canais oficiais da Caixa ou em casas lotéricas autorizadas.

Segurança do Bilhete: Guarde seu bilhete em seguro local, pois ele é o único comprovante para resgate do prêmio.