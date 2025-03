Resultado da Loteria Federal 5947 hoje: horário do sorteio

Resultado da Loteria Federal 5947 hoje: horário do sorteio

A Caixa Econômica Federal alterou o calendários de concursos das loterias em razão do feriado de Carnaval, o que acabou alterando o sorteio do resultado da Loteria Federal 5947, que não acontecerá nesta quarta-feira, 05 de março de 2025. A boa notícia para os apostadores é que o próximo concurso já volta no sábado, 8 de março.

Resultado da loteria federal 5947

Hoje não ocorrerá o tradicional sorteio da Loteria Federal de quarta-feira. Quem deseja apostar na modalidade terá que esperar pelo resultado da loteria federal de sábado, dia 8 de março, concurso 5947, que será divulgado a partir das 19 horas. A mudança é consequência do feriado de Carnaval, que cancelou os sorteios de segunda-feira e terça-feira.

Nesta quarta-feira, 5 de março, as loterias vão sortear os resultados da Quina, Lotofácil, Lotomania e Super Sete. O resultado das Loterias da Caixa poderão ser consultados em tempo real no DCI, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Quina – tem o prêmio acumulado em R$ 19 milhões

Lotofácil – tem prêmio estimado em R$ 4 milhões

Lotomania – premiação de R$ 2,9 milhões

Dupla Sena – R$ 5.500.000,00

Super Sete – R$ 1.500.000,00

Último resultado da loteria Federal

O último resultado da loteria Federal, concurso 5645, pagou prêmio de R$ 500 mil. Uma aposta de Matão, interior de SP, foi a ganhadora.

78342 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

42428 – 2º Prêmio de R$ 27 mil

01791 – 3º Prêmio de R$ 24 mil

48118 – 4º Prêmio de R$ 19 mil

71825 – 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Como funciona a Federal

A Loteria Federal paga cinco prêmios principais, mas de quantias diferentes. Um bilhete é sorteado para cada valor sendo que o primeiro a sair fica com a menor quantia e a última aposta com a maior.

Os prêmios são de: R$ 18,3 mil, R$ 19 mil, R$ 24 mil, R$ 27 mil e R$ 500 mil. Os bilhetes são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes.

Então o jogador que tiver a aposta premiada no sorteio da loteria Federal, receber uma quantia de acordo com a quantidade de frações adquiridas. Além disso, também é possível ser premiado acertando:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes com a dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio.

Os sorteios da loteria Federal são realizados sempre a partir das 19h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

A probabilidade de ganhar um dos prêmios principais da loteria Federal é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.

Aproveite e siga o DCI no Google News.