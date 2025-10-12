Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6008: prêmio sai para São José dos Campos

Prêmios saíram para os estados de São Paulo e Ceará

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6008 DCI

Um bilhete da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, ganhou o prêmio de R$ 500 mil da loteria Federal concurso 6008. O sorteio foi realizado neste sábado, 11 de outubro, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 6008

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6008:

1º 035032 LOTERICA CAMPEAO SAO JOSE DOS CAMPOS/SP R$ 500.000,00
2º 040709 LOTERICA ZUMBI HORIZONTE/CE R$ 35.000,00
3º 060235 MAPA DA MINA SAO PAULO/SP R$ 30.000,00
4º 089132 GILMAR LOTERIAS IBITINGA/SP R$ 25.000,00
5º 083030 TABAPUA LOTERIAS LTDA SAO PAULO/SP R$ 20.503,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6008 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na quarta, 15 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6009 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Loteria Federal hoje 6008 de sábado (11/10/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6007 de quarta (08/10/25)

Resultado da Loteria Federal 6006: entenda por que ninguém ganhou

Resultado da Loteria Federal hoje 6006 de sábado (04/10/25)

Resultado da Loteria Federal 6005: prêmio de R$ 500 mil sai para SP

Resultado da Loteria Federal hoje 6005 de quarta (01/10/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes