Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6020: aposta de Belo Horizonte ganha R$ 500 mil

Faixa principal pagou R$ 500 mil neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6020 Foto: Getty Images

O resultado da Loteria Federal 6020, sorteado neste sábado, 22 de novembro, teve um ganhador na primeira faixa, que valia R$ 500 mil. O bilhete premiado foi registrado na cidade de Belo Horizonte. A extração foi realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja o resultado da federal aqui.

Resultado da Loteria Federal 6020 hoje

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6020, de acordo com a Caixa:

  • 1º 004492 LOTERIAS SORTE MINAS BELO HORIZONTE/MG R$ 500.000,00
  • 2º 094083 PINHO LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 35.000,00
  • 3º 071848 AVENIDA DA SORTE JUIZ DE FORA/MG R$ 30.000,00
  • 4º 001932 PIRAPORA LOTERIAS PIRAPORA/MG R$ 25.000,00
  • 5º 054831 MINA DE OURO ROSARIO DO SUL/RS R$ 20.503,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6020 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na quarta, 8 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6007 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Loteria Federal hoje 6020 e ganhadores de sábado

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6020 de sábado (22/11/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6019 de quarta (19/11/25)

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6019 de quarta (19/11/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6018 e ganhadores

Hoje tem resultado da Loteria Federal 6018 de sábado?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes