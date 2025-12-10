Resultado da Loteria Federal 6025: aposta de Ponta Grossa ganha R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal 6025, sorteado nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, teve um ganhador na primeira faixa, que valia R$ 500 mil. O bilhete premiado foi registrado na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná. A extração foi realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6011, de acordo com a Caixa:

1º 024385 CAVASORTE PONTA GROSSA/PR R$ 500.000,00

2º 034181 LOTERICA CANCAO M. J. LTDA MARINGA/PR R$ 35.000,00

3º 052602 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 30.000,00

4º 045231 CARDEAL LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 25.000,00

5º 034375 DUMONT LOTERIAS SABARA/MG R$ 20.363,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal?

Os prêmios da loteria Federal 6025 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na sábado, 13 de dezembro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6026 a partir das 20h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.