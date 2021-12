Resultado da loteria Federal de Natal 2021: veja os números sorteados

O sorteio do resultado da loteria Federal de Natal 2021, concurso 5625, será realizado nesta sexta-feira, 24 de dezembro, a partir das 16h do horário de Brasília. Ao todo, a modalidade vai R$ 2,7 milhões de prêmios principais e será o maior já pago neste ano.

Resultado da loteria Federal de Natal 2021

A extração da loteria Federal de Natal 2021 terá duas séries e em cada uma, cinco bilhetes serão premiados com as quantias principais. Os prêmios são de: R$ 12,2 mil, R$ 13 mil, R$ 14 mil, R$ 15,5 mil e R$ 1,3 milhão.

A ordem de premiação funciona da seguinte maneira: do menor prêmio ao maior. Ou seja, a aposta que tiver os números sorteados primeiro, ganha a menor quantia.

Então, a bolada principal sai para o bilhete que for o último premiado no resultado da loteria Federal de Natal 2021. O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo no canal da Caixa no Youtube.

Após conferir o resultado da loteria Federal de Natal 2021, os sortudos que faturaram uma quantia têm até 90 dias corridos para fazer o resgate. Para isso, é preciso ir em agências da Caixa apresentando RG, CPF, além do bilhete. Se o valor for menor que R$ 1.903,98, outra possibilidade de receber é em casa lotéricas.

Próximo sorteio da loteria Federal

O próximo sorteio da loteria Federal, concurso 5626, está previsto para o último do ano, sexta-feira (31), a partir das 16h (horário de Brasília). O prêmio está estimado em R$ 500 mil e os bilhetes poderão ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados.

