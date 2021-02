O prêmio de R$ 500 mil do bilhete sorteado no resultado da loteria Federal de ontem (03), concurso 5535 saiu em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Além disso, outros quatro prêmios menores, mas principais, também foram entregues.

As cidades comtempladas foram: Capivari, São Paulo; Passos, Minas Gerais; Presidente Prudente, São Paulo; e São Paulo capital.

Qual o resultado da Federal de ontem?

Confira o resultado da loteria Federal de ontem, concurso 51:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 093918 EDSON SANTA MARIA/RS R$ 500.000,00 2 º 068251 CORINGA LOTERIAS CAPIVARI/SP R$ 27.000,00 3 º 033300 LOTERICA NSA SRA DA PENHA PASSOS/MG R$ 24.000,00 4 º 075121 LOTERICA SONHO DOURADO PRESIDENTE PRUDENTE/SP R$ 19.000,00 5 º 067674 LOTERICA RAPOSO DA SORTE SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

É difícil ganhar na loteria Federal?

Comparando com as demais modalidades lotéricas, a Federal é uma das mais fáceis de ganhar em alguma faixa de premiação. A probabilidade um bilhete acertar o resultado da Loteria Federal é, assim, de uma em 100 mil.

Já nas premiações derivadas, a chance de ganhar é, então, de uma 4,78, segundo informações da Loterias Caixa. Se o sorteio for da Milionária Federal ou Especial de Natal, a chance de acertar o resultado é, assim, de uma em 90 mil.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Loteria Federal será o de concurso 5536, previsto para este sábado (06), e terá o prêmio principal de R$ 500 mil. O sorteios está previsto para às 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os bilhetes podem ser comprados em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes autorizados até às 18h.