Resultado da loteria Federal de ontem (13/02/21), concurso 5538; confira

Um bilhete de São Paulo foi premiado no resultado da loteria Federal de ontem, sábado (13), concurso 5538 e ganhou o prêmio especial de R$ 1,350 milhão. Outros quatro bilhetes também foram sorteados e premiados com valores menores.

O sorteio foi gravado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será disponibilizado no canal do Youtube da Caixa (http://www.youtube.com/canalcaixa).

Resultado da Loteria Federal de ontem

O bilhete 067813 de Presidente Prudente, São Paulo, conseguiu o prêmio de R$ 1,350 milhão da loteria Federal de ontem. Na segunda faixa de premiação, o prêmio de R$ 15,5 mil foi para o bilhete 016441.

Já na terceira faixa de premiação, o bilhete 056169 ganhou R$ 14 mil. Na quarta e quinta faixa os valores foram de R$ 13 mil e R$ 12,2 – respectivamente.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 067813 LOTERICA PREMIUM PRESIDENTE PRUDENTE/SP R$ 1.350.000,00 2 º 016441 SERGIO ELIAS DE OLIVEIRA LONDRINA/PR R$ 15.500,00 3 º 056169 CAMPEAO DA SORTE ITABUNA/BA R$ 14.000,00 4 º 070359 LOTERIA TALISMA DIVINOPOLIS/MG R$ 13.000,00 5 º 012523 LOTERIA TROPICAL SAO LUIS/MA R$ 12.227,00

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no resultado da Loteria Federal de ontem, no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Probabilidade

Comparando as demais modalidades lotéricas, a Federal é uma das mais fáceis de ganhar em alguma faixa de premiação. No sorteio da Milionária Federal a chance de acertar o resultado é, assim, de uma em 90 mil.

Já nas premiações derivadas, a chance de ganhar é, então, de uma 4,78, segundo informações da Loterias Caixa.

Quando sorteio o próximo concurso da loteria Federal?

O próximo concurso será o 5539, que entrega o prêmio de R$ 500 mil para o primeiro bilhete sorteado na loteria Federal. Por causa do carnaval, o sorteio está previsto para quinta-feira, dia 18, a partir das 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.