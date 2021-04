Resultado da loteria Federal de ontem [03/04/21], concurso 5552; confira

A Caixa divulgou o resultado da loteria Federal de ontem, sábado, dia 03 de abril, e cinco apostas ganharam os prêmios principais. Um dos bilhetes, de Betim, Minas Gerais, faturou a bolada de R$ 500 mil.

O sorteio do concurso 5552, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foi gravado e será disponibilizado no canal Caixa do Youtube.

Resultado da loteria Federal de ontem

Os bilhetes que saíram no resultado da loteria Federal de ontem foram:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 008530 PURA SORTE LOTERIAS BETIM/MG R$ 500.000,00 2 º 033575 SORTE GRANDE CAMPO GRANDE/MS R$ 27.000,00 3 º 026931 ESPORTIVA ELDORADO DIADEMA/SP R$ 24.000,00 4 º 021937 LOTCA LEAO DA SORTE CAMPINAS/SP R$ 19.000,00 5 º 065199 LOTERICA BARAO CANOINHAS/SC R$ 18.329,00

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no resultado da Loteria Federal de ontem, no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Probabilidade

Comparando as demais modalidades lotéricas, a Federal é uma das mais fáceis de ganhar em alguma faixa de premiação. Nos concurso regulares a chance de acertar o resultado é de uma em 100 mil e nos concursos especiais é de uma 90 mil.

Já nas premiações derivadas, a chance de ganhar é, então, de uma 4,78, segundo informações da Loterias Caixa.

Quando sorteia o próximo concurso da loteria Federal?

O próximo concurso será o 5553, que entrega o prêmio de R$ 500 mil para o primeiro bilhete sorteado na loteria Federal. O sorteio está previsto para quarta-feira, dia 05 de abril, a partir das 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.