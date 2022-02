Resultado da Loteria Federal de hoje, sábado 5638

O bilhete que premiado no resultado da loteria Federal 5638 pode ganhar R$ 500 mil. Foto: arquivo

O sorteio da Loteria Federal concurso 5638 ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Loteria Federal retorna hoje, sábado, 12 de fevereiro, com o concurso 5638. O prêmio do dia é de R$ 500 mil e o resultados será divulgado às 19h00 de hoje, 12/02/22. Veja se você é o ganhador de um dos cinco prêmios do resultado da Loteria Federal de sábado.

Prêmio de R$ 500 mil

Prêmio de R$ 27 mil

58855 – Prêmio de R$ 24 mil

74625 – Prêmio de R$ 19 mil

19625 – Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da Loteria Federal 5638 de sábado

Cinco prêmios principais serão sorteados no concurso da loteria Federal de sábado, sendo de: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal concurso 5638 ganha um dos prêmios principais.

A ordem de premiação funciona do menor prêmio ao maior, ou seja: a aposta que tiver os números sorteados primeiro, ganha a menor quantia. Os bilhetes que não forem premiados com uma das cinco quantias principais também podem faturar.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Como receber o prêmio do resultado da Federal?

O prêmio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98, o ganhador também pode sacar nas casas lotéricas. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo no canal da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da loteria Federal

O próximo sorteio da loteria Federal concurso 5639 está previsto para quarta-feira, 16 de fevereiro, a partir das 19h (horário de Brasília). O prêmio está estimado em R$ 500 mil e os bilhetes poderão ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados.

