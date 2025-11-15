Resultado da Loteria Federal hoje 6018 e ganhadores

O resultado da loteria Federal apresenta o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Por causa do feriado deste sábado, a Caixa sorteou na sexta-feira o resultado da loteria Federal 6018 com um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

50319 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

70770 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

60609 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

09562 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

57761 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

1º lugar – R$ 500.000,00

Ponto de venda: Lotérica Reizinho da Sorte

Cidade/Estado: Mogi das Cruzes (SP)

Código: 050319

2º lugar – R$ 35.000,00

Ponto de venda: Predileta Loterias

Cidade/Estado: Vinhedo (SP)

Código: 070770

3º lugar – R$ 30.000,00

Ponto de venda: Lotérica Santa Adélia Ltda

Cidade/Estado: Santa Adélia (SP)

Código: 060609

4º lugar – R$ 25.000,00

Ponto de venda: Loteria Realiza Sonhos TM

Cidade/Estado: Serra Talhada (PE)

Código: 009562

5º lugar – R$ 20.503,00

Ponto de venda: Lotérica Mariana

Cidade/Estado: Brasília (DF)

Código: 057761

Como saber se o bilhete da federal 6018 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6017

86412 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

68536 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

74190 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

05574 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

15039 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6016

11462 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

23012 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

60597 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

59723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

62234 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6014

22283 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

50255 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

46418 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

30715 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

56323 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6013

08871 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

64470 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

65463 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

64229 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

12430 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6018 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.