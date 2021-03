Resultado da loteria Federal de ontem (24/03/21), concurso 5549; confira

A Caixa divulgou o resultado da loteria Federal de ontem (24), concurso 5549 e cinco apostas ganharam os prêmios principais. Um dos bilhetes, de Brejo Santo, no Ceará, foi o grande premiado que faturou R$ 500 mil.

O sorteio foi gravado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será disponibilizado no canal do Youtube da Caixa (http://www.youtube.com/canalcaixa).

A próxima loteria Federal concurso 5549, de sábado (27), e terá o prêmio principal de R$ 500 mil. O sorteio está previsto para às 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da loteria Federal de ontem

Os bilhetes que saíram no resultado da loteria Federal de ontem foram:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 011936 LOTERIAS SORTE AQUI BREJO SANTO/CE R$ 500.000,00 2 º 092758 TERRACO LOTERIAS LTDA ME BRASILIA/DF R$ 27.000,00 3 º 096920 BANDEIRA DA SORTE LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 24.000,00 4 º 059751 CHAPARRAL SANTO ANDRE/SP R$ 19.000,00 5 º 064908 VIDA NOVA LOTERIA XINGUARA/PA R$ 18.329,00

Probabilidade

Comparando as demais modalidades lotéricas, a Federal é uma das mais fáceis de ganhar em alguma faixa de premiação. A probabilidade um bilhete acertar o resultado da loteria Federal de ontem é, assim, de uma em 100 mil.

Já nas premiações derivadas, a chance de ganhar é, então, de uma 4,78, segundo informações da Loterias Caixa. Se o sorteio for da Milionária Federal, sorteio especial mensal, ou Especial de Natal, a chance de acertar o resultado é, assim, de uma em 90 mil.