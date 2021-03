Resultado da loteria Federal de ontem (13/03/21), concurso 5546; confira

Cinco apostas ganharam os prêmios principais do resultado da loteria Federal de ontem, sábado (13), concurso 5546. Um dos bilhetes, de 054072 teve a combinação de números sorteadas e o apostador faturou R$ 1,35 milhão. O sorteio foi gravado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será disponibilizado no canal do Youtube da Caixa.

Resultado da loteria Federal de ontem

Os bilhetes que saíram no resultado da loteria Federal de ontem foram:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 054072 ORIENTAL LOTS LTDA SAO PAULO/SP R$ 1.350.000,00 2 º 002097 ALPHAVILLE LOTERIAS SANTANA DE PARNAIBA/SP R$ 15.500,00 3 º 015638 LOTERICA CIANORTE CIANORTE/PR R$ 14.000,00 4 º 037584 POSTNET LOTOCENTER SANTOS/SP R$ 13.000,00 5 º 018101 TOP SORTE OSASCO/SP R$ 12.227,00

Probabilidade

Comparando as demais modalidades lotéricas, a Federal é uma das mais fáceis de ganhar em alguma faixa de premiação. A probabilidade um bilhete acertar o resultado da loteria Federal de ontem é, assim, de uma em 100 mil.

Já nas premiações derivadas, a chance de ganhar é, então, de uma 4,78, segundo informações da Loterias Caixa. Se o sorteio for da Milionária Federal ou Especial de Natal, a chance de acertar o resultado é, assim, de uma em 90 mil.

Próximo sorteio da loteria Federal

A loteria Federal concurso 5547, de quarta-feira (17/03), terá o prêmio principal de R$ 500 mil. O sorteio está previsto para às 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os apostadores interessados em participar do concurso podem comprar os bilhetes para o concurso até uma hora antes do sorteio das dezenas. As vendas são feitas nas casas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados pela CAIXA.