Resultado da loteria Federal 5550 de sábado (27/03/21)

1º PRÊMIO 054010 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 025355 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 061972 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 007607 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 014331 R$ 18.329,00.

Se o prêmio da loteria Federal for menor que R$ 1.332,78 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Além disso, você pode conferir os resultados de outros sorteios por aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no YouTube.