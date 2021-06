Resultado da Loteria Federal concurso 5569 de quarta (09/06/21)

O prêmio de de R$ 500 mil pode sair para um bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal concurso 5569 de hoje, quarta-feira (09/06/21). A partir das 19h (horário de Brasília) as Loterias Caixa revela os números das cinco apostas premiadas.

Confira os números sorteados:

40012 – 1º PRÊMIO: R$ 500.000,00

22905 – 2º PRÊMIO: R$ 27.000,00

64332 – 3º PRÊMIO: R$ 24.000,00

45867 – 4º PRÊMIO: R$ 19.000,00

42806 – 5º PRÊMIO: R$ 18.329,00

Cinco prêmios principais serão sorteados no concurso da loteria Federal 5569 desta quarta-feira, sendo de: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da Federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5569 ganha um dos prêmios principais.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.