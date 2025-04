SAIU Resultado da Loteria Federal 5960 de sábado (26/04/25)

Mais uma chance de mudar de vida! Neste 26 de abril, sai o tradicional resultado da loteria Federal 5960 de sábado. O prêmio pode chegar a R$ 1,3 milhão. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio da federal em tempo real, a partir das 19 horas.

Confira os números sorteados na loteria federal:

24668 – 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão

54231 – 2º Prêmio de R$ 40 mil

34530 – 3º Prêmio de R$ 14 mil

37442 – 4º Prêmio de R$ 13 mil

59138 – 5º Prêmio de R$ 12,2 mil

Sorteio – Resultado da Loteria Federal 5960

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5960 ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando:

– Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

– A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

– A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Receber o prêmio do resultado da loteria federal 5960

O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.

Aquele que ganhar tem até 90 dias após o resultado do sorteio.

Últimos resultados da Federal

Concurso 5959 – 23/04/2025

1º prêmio: 04238

2º prêmio: 36437

3º prêmio: 14757

4º prêmio: 50648

5º prêmio: 67941

Concurso 5958 – 16/04/2025

1º prêmio: 043165

2º prêmio: 028091

3º prêmio: 081771

4º prêmio: 082148

5º prêmio: 086802

Concurso 5957 – 12/04/2025

1º prêmio: 74832

2º prêmio: 53056

3º prêmio: 14904

4º prêmio: 85642

5º prêmio: 66307

Concurso 5956 – 09/04/2025

1º prêmio: 25695

2º prêmio: 61828

3º prêmio: 01849

4º prêmio: 27308

5º prêmio: 10608

Concurso 5955 – 05/04/2025

1º prêmio: 60469

2º prêmio: 11298

3º prêmio: 10581

4º prêmio: 87791

5º prêmio: 27698

