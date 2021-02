Lotofácil 2149: 2 apostas dividem prêmio de R$ 3,3 milhões

O resultado da Lotofácil 2149 saiu para uma aposta de Salvador (BA) e outra de Santa Maria de Jetibá (ES) nesta quarta-feira (03). Ao todo, cada uma das apostas faturou R$ 1.679.845,72.

As dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 2149 foram: 14 02 23 08 04 18 13 09 16 01 15 17 12 10 20.

Teve ganhador da Lotofácil de hoje?

O sorteio da Lotofácil 2149 de hoje foi positivo para diversos apostadores. Isso porque, um apostador capixaba, da cidade de Santa Maria de Jetibá (ES), faturou sozinho R$ 1.679.845,72 no sorteio.

Uma outra aposta de Salvador (BA) também acertou as dezenas e faturou a bolada da faixa principal. No entanto, por ter sido um bolão, o prêmio será dividido entre as 26 cotas que acertaram.

Além disso, com 14 acertos, 297 apostas ganharam R$ 1.447,85. Já com 13 acertos, 11135 apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 151900 bilhetes foram premiados com R$ 10. Por fim, na menor faixa, 864679 apostas ganharam R$ 5.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 1.679.845,72;

14 acertos – 297 apostas ganhadoras, R$ 1.447,85;

13 acertos – 11135 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 151900 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 864679 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2149

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Que dia é o próximo sorteio da Lotofácil?

Nesta quinta-feira, dia 04 de fevereiro, tem sorteio da Lotofácil! A loteria mais fácil do Brasil pode pagar R$ 4 milhões no próximo sorteio.

Para apostar é bem simples, basta marcar 15 dezenas no volante e fazer o seu jogo em uma lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br/). Leva prêmio os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.