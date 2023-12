Agora: resultado da Lotofácil 2980 e ganhadores sexta, 15/12

As Loterias Caixa trazem o resultado da Lotofácil concurso 2980, a partir das 20 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas nesta sexta-feira, 15 de dezembro, pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão.

Resultado da Lotofácil 2980 AO VIVO

Então chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 2980 de hoje, dia 15, foram:

O próximo sorteio ocorre no sábado, 16 de dezembro, também partir das 20 horas (horário de Brasília).

Últimos resultados da Lotofácil

Veja os dez últimos números sorteados na Lotofácil:

Resultado da Lotofácil Concurso 2979 (14/12/2023)

02 04 05 06 08

09 10 11 13 14

19 20 22 24 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2978 (13/12/2023)

05 06 07 10 12

13 14 15 16 17

20 21 23 24 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2977 (12/12/2023)

03 05 06 07 08

09 10 11 13 14

18 20 22 24 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2976 (11/12/2023)

01 02 04 06 08

09 10 12 13 14

17 18 20 21 24

Resultado da Lotofácil Concurso 2975 (09/12/2023)

05 08 11 12 13

14 15 16 17 18

20 21 22 23 24

Resultado da Lotofácil Concurso 2974 (08/12/2023)

04 06 08 09 10

12 13 14 15 16

18 19 20 21 24

Resultado da Lotofácil Concurso 2973 (07/12/2023)

01 02 04 06 08

09 10 11 14 16

17 18 19 20 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2972 (06/12/2023)

03 04 05 06 08

11 12 13 14 18

19 20 21 24 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2971 (05/12/2023)

01 02 04 05 10

11 12 14 15 16

17 18 20 21 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2970 (04/12/2023)

01 02 03 08 09

11 12 13 14 15

18 20 21 22 25

História da Lotofácil

A Lotofácil foi criada há 20 anos e é uma das loterias mais populares das loterias da Caixa, considerada uma das mais fáceis de ganhar. Para o sorteio dos 15 números da Lotofácil é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 25. O jogo simples, de quinze dezenas, tem uma chance em mais de 3 milhões de levar o prêmio.

Hoje, as extrações ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h, além de contar com o sorteio da Lotofácil da Independência - que paga prêmios que chegam a R$ 200 milhões. Além disso, a loteria paga prêmios para quem acerta 11, 12, 14 ou 15 dezenas.

Tem também o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 7 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

O sorteio é realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Valores das apostas da loteria hoje

A Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Lotomania e outras loterias da Caixa tiveram reajuste em 2023 após alguns anos com o mesmo preço. Os valores correspondem a aposta mínima.

Mega-Sena: R$ 5,00

Lotofácil: R$ 3,00

Quina: R$ 2,50

Lotomania: R$ 3,00

Timemania: R$ 3,50

Dia de Sorte: R$ 2,50