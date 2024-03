Agora: resultado Lotofácil 3066 e ganhadores hoje, sábado de aleluia

Ganhar R$ 8 milhões neste sábado, 30 de março, pode ser possível para quem acertar o resultado da Lotofácil concurso 3066. O sorteio das dezenas ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a lotofácil será o última extração do dia.

Resultado da Lotofácil concurso 3066

Os números sorteados na Lotofácil 3066 foram: 01-03-05-10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-23-25

Como funciona a premiação da Lotofácil?

Acertando de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil de hoje, todos os jogadores conseguem faturar algum prêmio. Nas três menores faixas são pagas quantias fixas de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos.

Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

O que acontece se tiver mais de um ganhador? Se mais de uma aposta acertar o resultado completo da Lotofácil concurso 3064, o prêmio principal será rateado igualmente entre as partes.

Mas, caso ninguém ganhe em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na faixa de 15 acertos.

Aqui está o resultado da quinta-feira

Como receber o prêmio da loteria?

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 2,2 mil. Quantias maiores serão pagas apenas em agências bancárias da Caixa.

Prêmios de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado para retirar a quantia.

Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Regras do sorteio

Para apostar na Lotofácil os jogadores precisam escolher de 15 a 20 dezenas das 25 disponíveis no volante. A escolha pode ser feita de duas maneiras: manualmente e pelo sistema.

Na primeira opção, os jogadores conseguem selecionar seus números da sorte, os que mais gostam ou que tem alguma importância para concorrer ao prêmio. Algumas pessoas acreditam que podem ser premiadas com dezenas que tenham um significado, então essa forma de jogar é a mais indicada.

A segunda opção de escolha dos números é feito por meio do sistema mas, para isso, o jogador precisa selecionar a Surpresinha no volante.

Optando por jogar em um dos canais eletrônicos, o valor mínimo da compra permitido pelas Loterias Caixa sai por R$ 30. Então, para atingir o valor existem duas possibilidades: fazer mais de um jogo ou adicionar mais números no jogo.

Contudo, os jogadores conseguem visualizar as combinações geradas antes de efetuar o pagamento. E nos canais eletrônicos, para pagar a compra, as Loterias Caixa aceita somente cartão de crédito.